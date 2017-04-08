В Мариуполе девушка-офицер задержала члена ДНР

Вчера в ходе инструктажа правоохранителей в Мариуполе была отмечена благодарностью от имени заместителя Главы Нацполиции Украины - начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина девушка-следователь Ирина Кухтина.

На днях она обходила территории в составе наряда патрульных. Военные остановили прохожего, который вызвал подозрение у девушки-офицера. Несмотря на то, что проверка документов ничего не дала, Ирина записала фамилию, имя и адрес мужчины, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Позже более тщательная проверка показала, что остановленный прохожий – бывший боец ДНР. В 2014 году он уехал в Горловку и вступил в ряды подразделения «Сыны Донбасса», но позже разочаровался в службе и вернулся в Мариуполь.

Первоочередные оперативные и следственные действия продолжаются, решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.