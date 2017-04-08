В Мариуполе прошел хип-хоп фестиваль

В ДК «Молодежный» уже в третий раз прошел фестиваль хип-хопа «Check da Style», сообщает пресс-служба горсовета.
В ежегодном батле свое мастерство показало более 100 танцоров со всей Донецкой области. Победителей определили в 8 категориях.
В ДК «Молодежный» уже в третий раз прошел фестиваль хип-хопа «Check da Style», сообщает пресс-служба горсовета.
В ежегодном батле свое мастерство показало более 100 танцоров со всей Донецкой области. Победителей определили в 8 категориях.
Ко Всемирному дню здоровья
Представители городской власти, руководство компании «Метинвест» и различных предприятий города высадили около 3000 зеленых насаждений