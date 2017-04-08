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Рубрика: Новости Мариуполя
08-04-2017, 19:26
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В Мариуполе прошел хип-хоп фестиваль

В ДК «Молодежный» уже в третий раз прошел фестиваль хип-хопа «Check da Style», сообщает пресс-служба горсовета.

В ежегодном батле свое мастерство показало более 100 танцоров со всей Донецкой области. Победителей определили в 8 категориях.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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