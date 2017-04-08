Глава «Нафтогаза» настаивает на том, что низкая цена на газ – это коррупция…

Выступая в эфире «5 канала», председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что внутренняя добыча природного газа не даёт гарантии его низкой цены для абонентов. При этом он подчеркнул, что установление небольшой цены на газ является коррупционным решением. «Как в математике: низкая цена - равно коррупция», - утверждает он.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» отмечает, что газовых запасов в украинских месторождениях недостаточно даже для внутренних потребителей.

«Его (газа) добывается недостаточно. Гарантом (низкой цены для населения) он быть не может и не должен... Низкая цена газа для населения равняется, как в математике, коррупция. Если эта политическая партия ("Батькивщина") считает, что добываемого газа достаточно, то возникает вопрос: «Зачем было в 2009 году, скажем так, на политическом уровне поддерживать подписание контракта с "Газпромом", по которому Украина должна была импортировать до 50 млрд куб. м газа. Это противоречит».

Тем не менее, Украина отказывается от импорта российского газа, постепенно наращивая собственную газодобычу. К примеру, за всю прошедшую зиму Украиной не было использовано ни одного кубометра российского газа (хотя, вернее было бы сказать – газа из РФ, поскольку весь реверсный газ является, по сути, российским и не перестаёт быть таковым, если поступает в страну обходными путями)…

«Компания группы «Нафтогаз «Укргаздобыча» смогла в первом квартале показать положительную тенденцию увеличения добычи газа. Минимальный план увеличения добычи газа этой компанией в этом году составляет полмиллиарда кубометров. Это минимальный план. Его добывается недостаточно. Гарантом он быть не может и не должен», - произнёс Коболев.

Для сведения – в 2015 году украинским правительством запущена реформа корпоративного управления в НАК «Нафтогаз Украины», согласуясь с принципами организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Наблюдательный совет НАК был сформирован в мае 2016 года в лице; первого замглавы МЭРТ Ю.Ковалив (от Кабинета министров); экс-главы Минэнергоугля В.Демчишина (от администрации президента); британцев - П.Уорвика, Ч.Проктора и М.Ричардса.

Нынче, четыре независимых членов набсовета намерены уйти в отставку в случае невыполнения плана по корпоративному управлению компанией, украинским правительством.