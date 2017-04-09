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Рубрика: Спорт
09-04-2017, 08:27
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[Видео]

Вечер украинского бокса в США: тройной триумф Усика, Ломаченко и Гвоздика

Минувшей ночью в США прошел вечер украинского бокса. На ринги вышли сразу три украинских боксера: Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко. Наши бойцы порадовали земляков тремя красочными спаррингами и триумфальными победами.

Первым выступил Александр Усик, который выступил против американца Майка Хантера. Усик доминировал в течение всего боя, но и его соперник продолжал бороться, хоть и был уже не в лучшей форме. В результате судьи отдали победу украинцу.

К слову, это уже 12 победа Усика на профессиональном ринге.

Преимущество в бою против кубинца Юниески Гонсалеса удерживал и Александр Гвоздик. Правда, сам поединок продлился недолго: уже в третьем раунде Гвоздик дважды отправил соперника в нокдаун, и после второго падения Гонсалес сдался.

Это 13-я победа Гвоздика на профессиональном ринге.

А Василий Ломаченко защитил свой титул чемпиона мира WBO в бою против американца Джейсона Сосы. Украинский чемпион уверенно начал поединок и доминировал на протяжении всего боя, явно показывая свое преимущество. Соса не успевал реагировать на удары, поэтому уже в 9 раунде больше не смог боксировать и сдался.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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