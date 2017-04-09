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Рубрика: Новости Мариуполя
09-04-2017, 09:05
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[Фото]

Под Мариуполем перевернулся грузовой поезд

Вчера, 8 апреля, днем на 1199 километре железнодорожного сообщения Волноваха – Мариуполь сошли с рельсов и перевернулись четыре груженых вагона. К счастью, в результате никто не пострадал.

Очевидцы пишут, что из-за аварии задержались и пассажирские поезда. «Причина не известна. Поезда, следующие из Мариуполя, задержались минимум на один час. Так, пассажирский поезд № 104 Мариуполь - Киев сделал непредусмотренную остановку на станции Карань более чем на час, пригородный поезд - вынужден был ждать на станции Асланово», - сообщил пользователь Facebook Егор Пальчиков.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»