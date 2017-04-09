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Рубрика: Новости Мариуполя
09-04-2017, 09:22
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Мариупольчанка нашла возле дома пакет с гранатой

На днях в Мариуполе местная жительница нашла на дороге возле дома подозрительный пакет. Опасения женщины подтвердились: в пакете она обнаружила гранату.

Мариупольчанка сразу же обратилась в правоохранительные органы и сообщила об опасной находке.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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