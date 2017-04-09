Мариупольчанка нашла возле дома пакет с гранатой

На днях в Мариуполе местная жительница нашла на дороге возле дома подозрительный пакет. Опасения женщины подтвердились: в пакете она обнаружила гранату.
Мариупольчанка сразу же обратилась в правоохранительные органы и сообщила об опасной находке.
На днях в Мариуполе местная жительница нашла на дороге возле дома подозрительный пакет. Опасения женщины подтвердились: в пакете она обнаружила гранату.
Мариупольчанка сразу же обратилась в правоохранительные органы и сообщила об опасной находке.
Он воевал в составе подразделения «Сыны Донбасса»
Конфликт произошел из-за ревности