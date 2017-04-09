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Рубрика: Новости Донбасса
09-04-2017, 09:42
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В зоне АТО вновь «накаляется» обстановка: ранены 4 военных

По информации пресс-центра АТО, на Донбассе вновь увеличилось количество обстрелов: за минувшие сутки зафиксировано 59 нарушений режима прекращения огня.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Верхнеторецкое, Пески, Авдеевка, Троицкое, Каменка, Шахта Бутовка, Опытное, Новгородское, Луганское и Зайцево. При этом в ход пошли минометы, вооружение БТР, гранатометы, пулеметы, БМП и стрелковое оружие. Кроме того, работали снайперы.

На Луганском направлении из автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку и Донец.

В результате боевых действий ранения получили 4 военных.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Информации о пострадавших бойцах не поступало


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Редакция «Мариупольских новостей»