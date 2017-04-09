Сектор «М» по-прежнему в эпицентре боев: бьют из тяжелых минометов, БМП и противотанковых гранатометов

По информации пресс-центра АТО, минувшие сутки на Мариупольском направлении были неспокойными. Оно по-прежнему остается в эпицентре боевых действий.

Так, морпехов в Широкино обстреливали из минометов калибра 82 и 120 мм и пулеметов. Пулеметы также использовали у Березового.

Возле Водяного били из минометов и автоматических гранатометов, минометы, гранатометы и пулеметы пошли в ход у Марьинки.

Позиции в районе Красногоровки, Гнутово и Павлополя обстреливали из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Новогригорьевке били из БМП и противотанковых гранатометов, по Новотроицкому – из пулеметов и стрелкового оружия.