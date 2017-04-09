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Рубрика: Происшествия
09-04-2017, 10:24
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[Фото]

В Мариуполе иномарка врезалась в дерево

Сегодня около 8 часов утра на Приморском бульваре произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль «Geely Emgrand» врезался в дерево.

По словам полицейских, возможно, водитель уснул за рулем. К счастью, он не пострадал.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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