В Мариуполе иномарка врезалась в дерево

Сегодня около 8 часов утра на Приморском бульваре произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль «Geely Emgrand» врезался в дерево.
По словам полицейских, возможно, водитель уснул за рулем. К счастью, он не пострадал.
Сегодня около 8 часов утра на Приморском бульваре произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль «Geely Emgrand» врезался в дерево.
По словам полицейских, возможно, водитель уснул за рулем. К счастью, он не пострадал.
Обошлось без пострадавших
4 вагона сошли с рельсов