В Мариуполе стартует первый в Украине масштабный мониторинг загрязнения воздуха предприятиями

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявляет о начале первого в Украине масштабного мониторинга загрязнения воздуха в регионе, где расположены крупнейшие промышленные предприятия. Мониторить воздух будут модульные экологические стационарные посты автоматизированного контроля за атмосферой.

Уже прибыли первые три машины, которые начнут работу в Краматорске, Николаевке и Бахмуте. «Уже сегодня начался монтаж и подключение модулей. До конца апреля, они будут запущены в тестовом режиме», - отметил Жебривский.

Еще два модуля установят в Мариуполе, один – в Курахово. В результате в режиме реального времени можно будет отслеживать количество и характер выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В планах – начать работу постов мониторинга за загрязнением воды и грунта.