В Донецке в результате обстрела сгорел жилой дом

По данным изданий ДНР, минувшей ночью Петровский район Донецка попал под обстрел. В результате загорелся жилой дом.

«Прошедшей ночью приблизительно в 23:30 наш район подвергся обстрелу. В результате попадания снаряда произошло возгорание частного жилого дома по улице Карнавальная, 60. Пожар был своевременно ликвидирован сотрудниками МЧС. Повреждено пять квадратных метров кровли», – рассказал глава администрации района Максим Жуковский.

Также повреждены три дома и две хозяйственные постройки. А на Карнавальной улице повреждены линии электропередачи, обесточен один дом.