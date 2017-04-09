vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1433 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
09-04-2017, 11:09
Просмотров: 1918
Комментариев: 0

В Донецке в результате обстрела сгорел жилой дом

По данным изданий ДНР, минувшей ночью Петровский район Донецка попал под обстрел. В результате загорелся жилой дом.

«Прошедшей ночью приблизительно в 23:30 наш район подвергся обстрелу. В результате попадания снаряда произошло возгорание частного жилого дома по улице Карнавальная, 60. Пожар был своевременно ликвидирован сотрудниками МЧС. Повреждено пять квадратных метров кровли», – рассказал глава администрации района Максим Жуковский.

Также повреждены три дома и две хозяйственные постройки. А на Карнавальной улице повреждены линии электропередачи, обесточен один дом.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В зоне АТО вновь «накаляется» обстановка: ранены 4 военных

За минувшие сутки зафиксировано 59 обстрелов


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»