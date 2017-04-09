Сегодня Вербное воскресенье: что нельзя делать

Сегодня, 9 апреля, православные отмечают Вербное воскресенье. В этот день христиане празднуют вход Иисуса Христа в Иерусалим. В этот день традиционно освещают в храмах веточки вербы, символизирующей пальмовые листья, которыми встречали Христа жители Иерусалима, прославляя Спасителя как долгожданного Мессию.
К самой вербе принято относиться с почтением, наделяли ее чудодейственной силой.
В Вербное воскресенье нельзя делать следующее:
- В день Вербного воскресения не желательно работать, особенно выполнять тяжелую и грязную работу. Существует также запрет на стирку, шитье и вязание. Правда, большинство священников настаивают – запрет на работу нельзя понимать буквально, просто в дни больших церковных праздников больше нужно думать о боге, а не о бытовых делах.
- Поскольку Вербное воскресенье приходится на период Великого поста, нельзя чрезмерно веселиться, есть пищу животного происхождения (мясо, яйца, молоко и молочные продукты) и пить крепкий алкоголь.
- Существует на Вербное воскресенье еще один специфический запрет – нельзя готовить горячие блюда. Поэтому хозяйки делают основные заготовки накануне, в субботу вечером. Особенно старательно придерживаются этого правила те верующие, которые отправляются на ночную службу в церковь.
- В народе также существует поверье, будто в Вербное воскресенье нельзя ничего делать с волосами – стричь, красить и даже расчесывать.
- Освященные в церкви веточки вербы нельзя выбрасывать в мусор, поскольку они, как верят многие, обладают особой силой – отгонять злые силы, служить оберегом дома и даже защищать от сглаза.