Сегодня Вербное воскресенье: что нельзя делать

Сегодня, 9 апреля, православные отмечают Вербное воскресенье. В этот день христиане празднуют вход Иисуса Христа в Иерусалим. В этот день традиционно освещают в храмах веточки вербы, символизирующей пальмовые листья, которыми встречали Христа жители Иерусалима, прославляя Спасителя как долгожданного Мессию.

К самой вербе принято относиться с почтением, наделяли ее чудодейственной силой.

В Вербное воскресенье нельзя делать следующее: