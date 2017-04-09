Порошенко поздравил украинских боксеров с победами в США

Как сообщалось ранее, минувшей ночью в США украинские боксеры Александр Гвоздик, Александр Усик и Василий Ломаченко провели три успешных боя и одержали уверенную победу над своими соперниками.

Спортсменов лично поздравил президент Украины Петр Порошенко, который, узнав хорошие новости, сразу же позвонил боксерам.

Об этом глава государства написал в Facebook: «Передал поздравление от каждого украинца, который сегодня болел за них в эту чрезвычайно успешную ночь для украинского бокса. Ваши успехи вдохновляют всех нас! Лично болел за каждого. Горд, что украинский гимн сегодня трижды звучал в честь наших побед!»