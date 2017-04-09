Всемирный банк рекомендует и предупреждает…

Всемирным банком обнародован обновлённый экономический анализ по Украине, в котором подтверждён рост экономики в 2016 году на 2,3%. Об этом в интервью журналистам издания ZN.UA поведала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

По словам директора The World Bank, для того чтобы ускорить экономическое восстановление Украины, следует провести определённые реформы, и в первую очередь из них – пенсионную, земельную, антикоррупционную и медицинскую. Она считает „скромным“ показатель экономического роста за 2016 год, тем более что он был частично обеспечен рекордным урожаем, который и обусловил в четвёртом квартале рост экономики на 4,8%.

«Учитывая нынешние темпы и неблагоприятную конъюнктуру на внешних рынках, блокаду в Донбассе и другие факторы, на 2017 г. мы прогнозируем также незначительный рост в 2%. Для того чтобы ускорить темпы экономического роста и достичь устойчивого восстановления, следует внедрять реформы. Других рецептов нет», - предупредила госпожа Кахконен.

Вот что менеджер The World Bank говорит о пенсионной реформе: «Первая — это пенсионная реформа. С фискальной точки зрения, она крайне важна — 11% ВВП государства расходуется через Пенсионный фонд, при этом лишь половина из этих средств покрывается пенсионными взносами населения, остальное финансируется бюджетом. Это огромный дисбаланс».

Директор Всемирного банка с сожалением озвучила факт того, что в Украине на данный момент за чертой бедности проживают порядка 70% пенсионеров, которые как никто нуждаются в защите государства.

Далее - слова Сату Кахконен о второй важной реформе: «Второй по важности, по нашему убеждению, является земельная реформа. Она требует значительных трансформаций, но и сама может стать существенным толчком для сдвигов в случае успешной реализации. Отмена моратория, подготовка и открытие земельного рынка смогут стать толчком к привлечению инвестиций в государство».

Ещё одной проблемой Украины, из-за которой теряется продуктивная жизнь населения, является недостаточный уровень медицины, поэтому реформа здравоохранения крайне необходима: «Система финансирования сферы крайне неэффективна: Украина тратит на медицину свыше 4% ВВП — значительно больше, чем какая-либо страна с похожим уровнем доходов, а качество медицинских услуг остаётся неудовлетворительным. И это вопрос не только неэффективного использования бюджетных средств, но и опосредствованных экономических потерь — увеличение ожидаемой продолжительности жизни на год повышает уровень ВВП на душу населения приблизительно на 4%».

Ну а следующая реформа, сложность и очевидность которой понятна всем – это антикоррупционная реформа.