В Мариуполе мобильное приложение по вызову полиции первым использовал 17-летний школьник

В Мариуполе заработало бесплатное мобильное приложение «Полиция Донетчины», с помощью которого можно сообщить о правонарушении и обратиться за помощью к правоохранителям. Первым «клиентом» стал 17-летний школьник, в учебном учреждении которого силовики рассказывали о приложении.

По информации пресс-службы областного главка полиции, подросток увидел компанию, которая курила и распивала алкоголь в общественном месте, и сообщил об этом правоохранителям. Для этого не нужно звонить в полицию, отвечать на вопросы, называть свои данные - достаточно зарегистрироваться в программе и загрузить фото с кратким описанием. Программа сама определяет месторасположение – и уже через несколько минут туда приезжает наряд.

В этот раз компания ушла еще до приезда полицейских, но они благодарны парню за активную гражданскую позицию.

«Сейчас мобильное приложение «Полиция Донетчины» работает в тестовом режиме. Мы привлекли к тестированию программы молодежь как наиболее активных пользователей, чтобы проверить, как работает приложение и что нужно усовершенствовать. В ближайшее время состоится полномасштабный запуск мобильного приложения», - отметил один из разработчиков Денис Пефтиев, заместитель начальника управления информационной поддержки и координации полиции 102 ГУНП в Донецкой области.

Приложение доступно для загрузки в Google Play и App Store.