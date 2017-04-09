В Украине не работает сервис по выдаче загранпаспортов и ID-карт

По всей Украине приостановили работу Центры государственной компании «Документ», которые занимаются оформлением и выдачей загранпаспортов и ID-карт.

На сайте компании говорится: «По техническим причинам во всех центрах "Паспортный сервис" оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не производится. О возобновлении работы будет сообщено на сайте или можете оставить свой e-mail и мы сообщим Вам о возобновлении работы. Просим прощения за временные неудобства».

Как выяснилось, причина тому – следственные действия СБУ. «В связи с тем, что СБУ проводятся сейчас следственные действия, в минувший четверг после обеда работа по оформлению и выдаче загранпаспортов ГП "Документ" (это наши центры обслуживания граждан "Паспортный сервис"), а также центрами предоставления административных услуг при райгосадминистрациях прекращено. В пятницу до обеда еще удалось как-то возобновить работу, но все же следственные действия продолжаются, поэтому пока руководство Миграционной службы разместило на своем официальном сайте информацию о том, что пока работа по выдаче загранпаспортов прекращена», - отметил пресс-секретарь сервисного центра "Документ" Владимир Полищук.

В Киеве работу «Документа» обещают возобновить во вторник, а в других крупных городах Украины – в течение недели. Пока загранпаспорта и ID-карты можно оформить в территориальных подразделениях ГМС Украины.