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Рубрика: Новости Мариуполя
09-04-2017, 14:51
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«Скорая», пожарные и полиция привлекли внимание мариупольцев в 13 микрорайоне

Жители города сообщили "Мариупольским новостям", что сегодня в 12:30 на адрес Митрополитская, 106 прибыли экстренные службы города. С пожарной машины была выдвинута лестница до 9 этажа. Сотрудники проникли через балкон в квартиру.

Позже выяснилось, что переполох был вызван информацией о смерти жильца квартиры. По данным полиции, проживающий по адресу мариуполец умер, его тело нашли в помещении. Родственников умершего встревожило, что они не могут с ним связаться, поэтому они обратились за помощью к спасателям.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»