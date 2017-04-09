Как не ударить лицом в грязь в обществе: в Мариуполе открылась школа искусств «Звезды Приазовья»

Сегодня в Мариуполе открылась школа искусств «Звезды Приазовья». Здесь идут занятия еще с конца прошлого лета, однако официальное открытие состоялось лишь сейчас.

Директор и преподаватели школы обещают: здесь вас научат манерам и покажут, как правильно вести себя в обществе. Причем посещать занятия могут как взрослые, так и дети.

Учащимся преподают уроки этикета, хореографии, диетологии, актерского мастерства, дефиле, парикмахерского искусства и визажа. Ежемесячно здесь проходят фотопробы, лучшие воспитанники смогут принять участие в городских показах и международных конкурсах.

В школу искусств приглашаются девушки и юноши от 3 до 27 лет.