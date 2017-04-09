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Рубрика: Новости Мариуполя
09-04-2017, 16:09
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Как не ударить лицом в грязь в обществе: в Мариуполе открылась школа искусств «Звезды Приазовья»

Сегодня в Мариуполе открылась школа искусств «Звезды Приазовья». Здесь идут занятия еще с конца прошлого лета, однако официальное открытие состоялось лишь сейчас.

Директор и преподаватели школы обещают: здесь вас научат манерам и покажут, как правильно вести себя в обществе. Причем посещать занятия могут как взрослые, так и дети.

Учащимся преподают уроки этикета, хореографии, диетологии, актерского мастерства, дефиле, парикмахерского искусства и визажа. Ежемесячно здесь проходят фотопробы, лучшие воспитанники смогут принять участие в городских показах и международных конкурсах.

В школу искусств приглашаются девушки и юноши от 3 до 27 лет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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