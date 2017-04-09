vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1554 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
09-04-2017, 16:30
Просмотров: 397
Комментариев: 0

В Мариуполе байкеры открывают мотосезон: возглавить колонну должен Вячеслав Аброськин

В следующую субботу, 15 апреля, мариупольские байкеры первыми в Украине откроют мотосезон. В этот день колонна мотоциклистов проедет по городу, и будет она явно немаленькой: мариупольцы пригласили на открытие сезона товарищей из Черновцов, Львова, Ужгорода, Днепра, Луцка, Ровно, Запорожья, Бердянска, Кременчуга и многих других городов. Всего ожидается, что по городу будет двигаться колонна из более 600 байкеров.

Лидер мариупольского мотоклуба Леонтий Чора обратился за помощью в правоохранительные органы, и заместитель главы Нацполиции - начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин пообещал обеспечить безопасность и порядок в этот день.

Кроме того, байкеры предложили главному силовику региона оседлать «железного коня» и возглавить колонну. «Мы знаем, что вы ездите на мотоцикле. И хотели, чтобы вы, как генерал, обратились к мотоциклистам со словами поддержки и возглавили мотоколонну байкеров. Мы хотим показать, что город живет, показать его красоту и одновременно поднять его тонус», - отметил Леонид Чора.

«Со стороны полиции вы получите полную поддержку и помощь. Мы готовы обеспечить безопасность всех участников мотопробега и обычных людей, которые придут просто посмотреть на мотошоу», - пообещал генерал.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе мобильное приложение по вызову полиции первым использовал 17-летний школьник

Подросток сообщил о компании, которая пила и курила в общественном месте


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»