В Мариуполе байкеры открывают мотосезон: возглавить колонну должен Вячеслав Аброськин

В следующую субботу, 15 апреля, мариупольские байкеры первыми в Украине откроют мотосезон. В этот день колонна мотоциклистов проедет по городу, и будет она явно немаленькой: мариупольцы пригласили на открытие сезона товарищей из Черновцов, Львова, Ужгорода, Днепра, Луцка, Ровно, Запорожья, Бердянска, Кременчуга и многих других городов. Всего ожидается, что по городу будет двигаться колонна из более 600 байкеров.

Лидер мариупольского мотоклуба Леонтий Чора обратился за помощью в правоохранительные органы, и заместитель главы Нацполиции - начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин пообещал обеспечить безопасность и порядок в этот день.

Кроме того, байкеры предложили главному силовику региона оседлать «железного коня» и возглавить колонну. «Мы знаем, что вы ездите на мотоцикле. И хотели, чтобы вы, как генерал, обратились к мотоциклистам со словами поддержки и возглавили мотоколонну байкеров. Мы хотим показать, что город живет, показать его красоту и одновременно поднять его тонус», - отметил Леонид Чора.

«Со стороны полиции вы получите полную поддержку и помощь. Мы готовы обеспечить безопасность всех участников мотопробега и обычных людей, которые придут просто посмотреть на мотошоу», - пообещал генерал.