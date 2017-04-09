В ОБСЕ подтвердили ранение мирной жительницы под Мариуполем

Миссия ОБСЕ подтверждает ранение мирной жительницы 7 апреля в подконтрольном ДНР поселке Бойковское (Тельманово).

Как говорится в отчете организации, во время обстрела снаряд попал в дом. Супруг пострадавшей рассказал, что его жену госпитализировали в больницу, после чего медики удалили осколок из левой ноги.

В присутствии российского офицера с СЦКК наблюдатели зафиксировали 5 свежих мест ударов. На ул. Мира, 40 команда СММ видела несколько серьезных повреждений дома: в двух комнатах частично обвалился потолок, все окна были выбиты и разрушена верхняя часть стены с северной стороны. По оценкам наблюдателей, повреждения возникли от попадания артиллерийского снаряда калибра 122 мм.