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Рубрика: Новости Донбасса
09-04-2017, 18:57
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Штаб АТО: несмотря на обстрелы, ВСУ ответный огонь не открывают

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, сегодня, 9 апреля, на Донбассе насчитали 18 нарушений режима прекращения огня.

На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП обстреливали украинские позиции в районе Новотроицкого, Водяного, Широкино, Гнутово, Талаковки и Новогригорьевки.

На Донецком направлении у Луганского и Зайцево в ход пошли гранатометы разных систем, а по Авдеевке били из гранатометов и пулеметов.

На Луганщине на линии огня оказались населенные пункты Новотошковка и Крымское.

Несмотря на провокации, украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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