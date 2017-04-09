Штаб АТО: несмотря на обстрелы, ВСУ ответный огонь не открывают

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, сегодня, 9 апреля, на Донбассе насчитали 18 нарушений режима прекращения огня.

На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП обстреливали украинские позиции в районе Новотроицкого, Водяного, Широкино, Гнутово, Талаковки и Новогригорьевки.

На Донецком направлении у Луганского и Зайцево в ход пошли гранатометы разных систем, а по Авдеевке били из гранатометов и пулеметов.

На Луганщине на линии огня оказались населенные пункты Новотошковка и Крымское.

Несмотря на провокации, украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.