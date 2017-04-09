Где найти работу с достойной оплатой

По информации сайта UBR со ссылкой на аналитиков Trud.com, в нынешнем году уровень средней зарплаты украинских работников заметно вырос. Так, средняя зарплата по стране по состоянию на апрель 2017 года составляет 6957 гривен, при том же прошлогоднем показателе – 5046 гривен.

Если считать в долларовом эквиваленте, то средняя зарплата работающих украинских граждан в 2016 году составляла $188, а сегодня эта планка поднялась до 260 $.

Основная часть украинских работодателей, а это 85% от их общего количества, предлагает заработную плату своим работникам, которая не превышает 13000 гривен. Тем не менее, есть и такие работодатели, которые готовы предложить от 13000 до 26000 гривен, таких работодателей гораздо меньше – 12%, но они есть.

От 26000 гривен до 39000 гривен готовы оплачивать труд своих работников 2% от общего числа работодателей. И только 0,05% предприятий в состоянии оплатить зарплату более 50000гривен.

В Украине нынче зарплата в 10000 гривен считается уже более-менее достойной, на такой уровень оплаты труда могут претендовать менеджеры по продажам, водители, специалисты сферы ІТ, работники рынка недвижимости и шоу-бизнеса.

При этом в сфере торговли – самой популярной профессиональной отрасли, предлагается наибольшее количество вакансий (15,7% от общего объёма предложений в стране); на втором месте в таком рейтинге стоит производственная сфера (12,5%); на третьем – ІТ отрасль (8,1%), которая стремительно развивается в Украине, набирая популярность, и может вскоре улучшить свои позиции.

По количеству предлагаемых вакансий в Украине лидируют Киевская, Одесская, Харьковская и Днепропетровская области.

Помимо этого, на украинском рынке труда набирает обороты количество предложений по удалённой работе, уровень которой на данный момент составляет 5%. При этом копирайтеры и SMM-менеджеры составляют две трети дистанционных сотрудников, которые ведут в социальных компаниях странички компаний. Оставшаяся часть – сотрудники интернет-магазинов.