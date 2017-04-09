Гимнаст из Донецкой области выиграл общий зачет Кубка мира

Гимнаст из Донецкой области Олег Верняев продолжает покорять международные спортивные олимпы.

Так, украинский гимнаст стал лучшим на последнем этапе Кубка мира по многоборью, который прошел в Лондоне. Его результат - 83.864. Таким образом, Верняев опередил американского спортсмена Донелла Уиттенберга и немца Лукаса Даузера.

Эта победа позволила Олегу Верняеву стать победителем общего зачета сезона.

Ранее он получил золото и серебро в предыдущих этапах. Для победы ему было достаточно попасть в восьмерку лучших, но украинец взял еще одно золото.