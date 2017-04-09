Участники «Евровидения» начали разговаривать на украинском языке

Организаторы «Евровидения» в Киеве опубликовали очередной промо-ролик, в съемках которого приняли участие конкурсанты из разных стран.

Так, музыкантам пришлось пройти экспресс-курс по изучению украинского языка и повторить несколько фраз на нем.

«Джамала выиграла Евровидение в прошлом году в Стокгольме, пригласив конкурс в этом году в мае в Киев. Насколько хорошо участники этого года подготовились для Украины? Пришло время узнать некоторые фразы на украинском! Мы выбрали три предложения, чтобы они начали подготовку», - говорится в описании к ролику.