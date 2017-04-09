В Мариуполе семье полицейского подарили квартиру

Вчера во время общеобластной коллегии заместитель главы Нацполиции-начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин вручил лучшим полицейским служебные квартиры, досрочные звания, ценные подарки и благодарности.

Так, Наталья Белоус, руководитель отделения следственного управления ГУНП в Донецкой области, досрочно получила специальное звание «подполковник полиции». «Эта награда не за то, что вы достойно работаете - за работу вам платят зарплату. Это за то, что вы положили на благо людей свое здоровье, отодвинули свою личную жизнь на второй план и поставили превыше всего интересы страны», - отметил Вячеслав Аброськин.

А дружная семья инспектора роты реагирования патрульной полиции ГУНП в Донецкой области Дмитрия Иванова, которая в полном составе выехала в 2014 году из Донецка, получила служебное жилье. Теперь именно в ней супруги будут воспитывать трех детей.