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Рубрика: Новости Донбасса
10-04-2017, 08:08
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[Фото]

В Донецкой области горел автомобиль общественного активиста

Ночью около 3:55 в полицию поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о возгорании автомобиля по переулку Магнитогорскому г. Торецка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится расследование.

Как рассказали в пресс-службе полиции, установлено, что микроавтобус принадлежит местному жителю, руководителю общественной организации. Полицейские, осмотрев место происшествия, собрали необходимые вещественные доказательства.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваются все версии, не исключается поджог автомобиля.

Осуществляются розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»