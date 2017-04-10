Сегодня в Мариуполе школы, жилые дома и несколько поселков оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 10 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- детский дом "Солнышко"
- ОШ №57
- д/с №76
- Дом престарелых
- ЦТП Февральское
- пер.Рижский, 40, Молодёжный центр
- пер.Рижский,27
- Февральская, 39-88, 42-48А
- Кузбасская, 1-153
- Звёздная, 1-87
- пер.Нежинский, 1-32
- пер.Полетаева, 1-118
- Олимпийская, 84-416
- Бахчиванджи, 21-27; 9-15
- Зелинского, 13-13
- Строителей, 62-109
- Мира, 104-110
- Хмельницкого, 12-20А
- кафе "Эллада".
А с 9:00 до 18:00 без воды пробудут жители пос.Каменск, Новокаменск, Зирка-1.