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Рубрика: Новости Мариуполя
10-04-2017, 08:26
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Сегодня в Мариуполе школы, жилые дома и несколько поселков оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 10 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • детский дом "Солнышко"
  • ОШ №57
  • д/с №76
  • Дом престарелых
  • ЦТП Февральское
  • пер.Рижский, 40, Молодёжный центр
  • пер.Рижский,27
  • Февральская, 39-88, 42-48А
  • Кузбасская, 1-153
  • Звёздная, 1-87
  • пер.Нежинский, 1-32
  • пер.Полетаева, 1-118
  • Олимпийская, 84-416
  • Бахчиванджи, 21-27; 9-15
  • Зелинского, 13-13
  • Строителей, 62-109
  • Мира, 104-110
  • Хмельницкого, 12-20А
  • кафе "Эллада".

А с 9:00 до 18:00 без воды пробудут жители пос.Каменск, Новокаменск, Зирка-1.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»