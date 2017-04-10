Сегодня в Мариуполе школы, жилые дома и несколько поселков оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 10 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

детский дом "Солнышко"

ОШ №57

д/с №76

Дом престарелых

ЦТП Февральское

пер.Рижский, 40, Молодёжный центр

пер.Рижский,27

Февральская, 39-88, 42-48А

Кузбасская, 1-153

Звёздная, 1-87

пер.Нежинский, 1-32

пер.Полетаева, 1-118

Олимпийская, 84-416

Бахчиванджи, 21-27; 9-15

Зелинского, 13-13

Строителей, 62-109

Мира, 104-110

Хмельницкого, 12-20А

кафе "Эллада".

А с 9:00 до 18:00 без воды пробудут жители пос.Каменск, Новокаменск, Зирка-1.