Наблюдатели ОБСЕ оказались в районе взрывов

Патруль СММ ОБСЕ в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях 8 апреля оказался в районе взрывов. Вблизи здания бывшего гуманитарно?логистического центра, расположенного в 2 км к югу от подконтрольного правительству н. п. Отрадовка (59 км к северу от Донецка), наблюдатели услышали и увидели два взрыва в 300 м к югу от своей позиции. Впоследствии, остановившись неподалеку от южной окраины Отрадовки, в 2 км к северу от гуманитарно?логистического центра, наблюдатели услышали еще два взрыва в 0,8–1 км к югу. Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ.



Команда СММ немедленно покинула указанный район и прибыла в подконтрольный правительству н. п. Бахмут. Патруль оставался там, пока представители Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК не предоставили гарантии безопасности передвижения до КПВВ Майорск.



В ОБСЕ отметили, что никто из сотрудников СММ не пострадал, автомобили повреждены не были.



Позже украинский офицер при СЦКК сообщил, что услышанные и увиденные членами патруля Миссии взрывы были контролируемыми подрывами, связанными с проведением работ по разминированию возле гуманитарно?логистического центра. При этом в СММ отметили, что на момент инцидента патруль не зафиксировал никаких работ по разминированию. Также, ОБСЕ сообщает, что СЦКК заранее не сообщил СММ о проведении таких работах в этом районе.