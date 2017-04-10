Реформа медицины: помощь за деньги и бесплатные гарантированные услуги

На днях Верховная Рада предоставила автономию всем медучреждениям в Украине. Минздрав планирует перестроить систему по принципу "деньги придут за пациентом".



Как разъяснила один из авторов закона, глава профильного комитета ВР Ольга Богомолец, все госмедучреждения получили право (но не обязаны) изменить свой статус, превратившись из государственных в казенные (тоже государственные, но там не столь жестко регламентируется порядок расхода госсредств) либо муниципальные. Это позволит повысить качество медуслуг для населения, пишет Сегодня.



При этом, и в том, и в другом статусе за медучреждениями сохраняется финансирование из госбюджета и местных бюджетов, но отменяется постатейное расходование госсредств. Например, сейчас госбольнице разрешено потратить из выделенных бюджетных денег 10 тыс. грн (и ни копейкой больше!) на мебель, 15 тыс. — на лекарства, 40 тыс. — на зарплату и т. д. По новому закону, постатейность расходов для казенных и муниципальных больниц и клиник отменяется. Всеми выделенными деньгами станет распоряжаться главврач. С ним заключат контракт на срок не более 5 лет с возможностью как досрочного расторжения, так и продления, а его работу проконтролирует наблюдательный совет, формируемый владельцем больницы или поликлиники.



Второе новшество — зарабатывание денег на медуслугах. Появится прейскурант, по которому пациент сможет, официально уплатив в кассу, получить медпомощь. Такая практика в виде "благотворительных взносов" есть в госструктурах и сейчас, но носит неофициальный статус. Ожидается, что цены на услуги окажутся ниже, чем в частных клиниках за счет отсутствия прибыли, так как будет учтена лишь себестоимость лечения.



В то же время часть медуслуг останется бесплатной (гарантированный госпакет услуг), на остальные введут два прайса — лечение за госсчет будет стоить везде одинаково, а за счет клиники — везде по-разному. Об этом рассказал эксперт Реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка.



"Пока Кабмин готовит перечни медуслуг, который должны утвердить до конца мая. Но точно известно, что бесплатными останутся посещение терапевта и педиатра, наблюдение за беременными, ряд типичных анализов: флюорография, кардиограмма, кровь, моча и еще более десяти позиций, неотложная помощь, то есть за вызов скорой платить не надо. Также бесплатной останется палиативная медицина, то есть лечение безнадежных и психически больных", — разъяснил Ябчанка.



Окончательно утвердить госпакет медуслуг обещают в Минздраве к сентябрю.



Кроме того, в рамках медицинской реформы появятся госпитальные округи. В каждом будет находится как минимум одна многопрофильная больница.