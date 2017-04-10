Профилактика или лечение геморроя - что выберите вы?

Кто не знает, что болезни лучше предотвращать, чем их лечить? К сожалению, далеко не все с серьезностью воспринимают этот совет. А это значит, что и к своему здоровью мы относимся легкомысленно, полагая, что с нами ничего плохого не случится. Однако такие факторы, как несбалансированное питание, стрессы, наследственная предрасположенность, недостаточная физическая нагрузка, несоблюдение гигиены рано или поздно обязательно приведут к серьезным нарушениям в нашем организме. Например, все это может спровоцировать появление первых симптомов геморроя: кровотечения в процессе дефекации, боли в заднем проходе, зуд и жжение. Хорошо если с появлением первых признаков этого заболевания мы сразу же возьмемся за лечение. Однако зачастую мы намеренно откладываем изменение образа жизни и питания, а потом и поход к врачу.

А ведь задумайтесь, что лучше - выполнять рекомендации по профилактике геморроя до того, как он появится, или превратить свою жизнь в постоянное мучение, особенно на поздних стадиях геморроя? Тем более что советы по предотвращению геморроя совершенно несложные для выполнения. О некоторых из них нам расскажет ведущий проктолог медицинского центра «ОН Клиник Мариуполь»: - «Очень важным в профилактике геморроя является своевременное и регулярное опорожнение кишечника. Для этого в свой рацион питания ежедневно нужно включать овощи, фрукты, клетчатку, но свести к минимуму, а то и исключить вообще острую, жирную, копченую пищу, приправы и пряности. Так, вы снизите приток крови к венозным сосудам геморроидального сплетения, да и кишечник вам скажет только «спасибо».

Умеренная физическая нагрузка – одна из самых важных составляющих среди других профилактических мероприятий по предупреждению геморроя. Даже если по роду вашей деятельности вам приходится большую часть времени проводить в сидячем положении, старайтесь в течение дня несколько раз вставать и делать гимнастику хотя бы по 10 минут»

Да, профилактика – это действенно и эффективно, если ее проводить вовремя. Но что делать тем людям, кто уже страдает от геморроя и постоянно слышит о том, что со временем все закончится только операцией. Сегодня появилось много различных клиник, которые обещают избавить вас раз и навсегда от этого коварного заболевания. Вопрос в том, как выбрать именно то медицинское учреждение, которое предоставляет действительно качественное и эффективное лечение.

С уверенностью можно сказать, что медицинском центре «ОН Клиник Мариуполь» любой пациент сразу почувствует заботу, комфорт и доверие, в которых он так нуждается. Главные отличия этой клиники от других - лечение геморроя без боли и операции, а также предоставление комплексного медицинского обслуживания. Всё, начиная от диагностики и заканчивая лечением, проводится в самой клинике под наблюдением профессиональных специалистов.

На основании данных обследования врач назначает соответствующий метод лечения. Это может быть лечение лекарствами, специальными мазями или применение малоинвазивных процедур: инфракрасная коагуляция или легирование геморроидальных узлов.

Таким образом, даже если профилактические меры по предупреждению геморроя уже вам не помогут, без страха и сомнений обращайтесь в медицинский центр «ОН Клиник Мариуполь за профессиональной помощью и безоперационным лечением.