В Мариуполе внедорожник сбил велосипедиста: «скорая» увезла пострадавшего

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром по проспекту Строителей. По словам очевидцев, внедорожник сбил мужчину на велосипеде. В результате велосипедист получил травму ноги, его забрала скорая помощь. Причины аварии выясняются.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром по проспекту Строителей. По словам очевидцев, внедорожник сбил мужчину на велосипеде. В результате велосипедист получил травму ноги, его забрала скорая помощь. Причины аварии выясняются.
К счастью, водитель не пострадал
Словесная перепалка переросла в драку