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Рубрика: Происшествия
10-04-2017, 09:59
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[Фото]

В Мариуполе внедорожник сбил велосипедиста: «скорая» увезла пострадавшего

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром по проспекту Строителей. По словам очевидцев, внедорожник сбил мужчину на велосипеде. В результате велосипедист получил травму ноги, его забрала скорая помощь. Причины аварии выясняются.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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