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Рубрика: Новости Мариуполя
10-04-2017, 10:38
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В Мариуполе женщины-переселенки могут объединиться и мобилизоваться против насилия

В рамках проекта «Мобилизация женщин-переселенок против домашнего и гендерно-ориентированного насилия» при поддержке Европейской Комиссии, в Мариуполе создан Центр психосоциальной помощи для женщин из числа внутренне перемещенных лиц, пострадавших от домашнего и гендерно-ориентированного насилия. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В Центре могут приютить, оказать комплексную помощь женщинам в возрасте до 55 лет (в том числе с детьми) и создать условия для преодоления последствий совершенного над ними насилия. Срок пребывания в заведении определяется индивидуально, но не может превышать 6 месяцев со дня поселения.

Зачисление в Центр осуществляется ежедневно на основании личного обращения пострадавшего лица или письменного направления в ВБО «Конвиктус Украины» от заведений, учреждений и организаций различных форм собственности, к которым обратилась такая особа (при условии её согласия).

В Центр не принимаются пострадавшие лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с симптомами болезни в остром периоде или в период обострения хронических заболеваний, а также лица, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе и не в состоянии самостоятельно себя обслуживать.

Условием зачисления в Центр является наличие:

- документа, удостоверяющего личность;

- справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

- медицинской справки, удостоверяющей возможность лица находиться в коллективе.

Для размещения вместе с женщиной ее ребенка/детей, добавляются также документы, удостоверяющие их родственные связи и медицинская справка на ребенка/детей.

В случае необходимости оформления в Центр необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения:

- Левобережный район: пр. Победы, 16

- Центральный район: пр. Металлургов, 35

- Кальмиусский район: ул. Куйбышева, 17

- Приморский район: пр. Лунина, 89.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»