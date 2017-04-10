После «национализации» шахт в неподконтрольном Донбассе добыча угля в Украине упала на 13%

В марте добыча рядового угля сократилась на 12,8% (на 438,2 тыс. тонн) по сравнению с мартом 2016 года – до 2 млн 976,4 тыс. тонн, что связано с захватом на неподконтрольной территории Донбасса предприятий компании ДТЭК, передает «Интерфакс – Украина» со ссылкой на Министерство угля и энергетики.



Так, по итогам марта-2017 суммарная добыча «Комсомолец Донбасса», «Свердловантрацит» и «Ровенькиантрацит» указана в объеме 30,3 тыс. тонн, тогда как в январе-феврале этого года она составила – 1,886 млн тонн.



В целом угледобывающие предприятия Украины в январе-марте увеличили добычу рядового угля на 3,2% (на 317,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 10 млн 349,4 тыс. тонн. Добыча коксующегося угля снизилась на 24,4% до 1 млн 691,2 тыс. тонн, тогда как энергетического возросла на 11,1% до 8 млн 658,3 тыс. тонн.



Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Министерства угля и энергетики, в январе-марте сократили добычу на 16,3% (на 258,8 тыс. тонн) – до 1 млн 327,7 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 42% (на 203,1 тыс. тонн) – до 280,6 тыс. тонн, энергетического – 5,1% (на 55,7 тыс. тонн), до 1 млн 47,1 тыс. тонн.



Динамика обеспечения добычи за период январь-март следующая: шахты Донецкой области за три месяца обеспечили добычу 3 млн 544,7 тыс. тонн угля (-12,9% к январю-марту-2016), Луганской – 1 млн 400,8 тыс. тонн (+30,5%), Днепропетровской – 4 млн 973,5 тыс. тонн (+12,6%), Львовской – 398,6 тыс. тонн (+1,8%), Волынской – 31,8 тыс. тонн (-42%).