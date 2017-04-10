Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг, сегодня отменила решение о введении абонплаты за газ. Об этом заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк во время заседания комиссии.
В то же время в Нацкомиссии хотят установить "переходный период для адаптации бытовых потребителей". С правительством провести консультации, чтобы субсидии распространялись также на доставку газа.
Дмитрий Вовк признал, что комиссии "не удалось разъяснить" свое решение.
"Мы сегодня должны принять решение, которое было озвучено департаментом, о том, чтобы провести дополнительные консультации. Обеспечить, чтобы ни для одного украинца не было никакого повышения в результате этого решения... Мы наше решение, которое приняли и которое должно применяться с 1 апреля, полностью меняем, отменяем", - сказал он.
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Украинцев пока не коснется абонплата за пользование газом: Нацкомиссия отменила введение
Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг, сегодня отменила решение о введении абонплаты за газ. Об этом заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк во время заседания комиссии.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»