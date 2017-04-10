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Рубрика: Новости Украины и мира
10-04-2017, 11:26
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Официальное заявление: Гонтарева подала в отставку

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала в отставку. Об этом она сообщила во время внеплановой пресс-конференции.

По ее словам, заявление уже лежит на столе у президента Украины. Свой пост Гонтарева покинет с 10 мая, но это может произойти ранее, если Верховная Рада проголосует за это решение пораньше.

Валерия Гонтарева возглавляла НБУ почти 3 года. По ее мнению, реформы Нацбанка закончены.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»