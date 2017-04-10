В Мариуполе отправят под суд должностных лиц СРЗ, по вине которых погиб работник

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование по факту смертельного травмирования в Мариуполе работника ООО «СРЗ».



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе расследования установлено, что 23 декабря 2016 года двое слесарей по сборке металлоконструкций, получив устный инструктаж от руководства, занимались сборкой грейфера. Примерно в 12:20, после того, как на траверсе с тягами были проведены сварочные работы, металлоконструкция потеряла равновесие и упала. В результате падения тяжелой конструкции, один из слесарей получил множественные переломы костей скелета и разрывы внутренних органов, от чего скончался на месте.



Отмечается, что в производственной трагедии следователи обоснованно обвиняют начальника грейферного участка и начальника департамента машиностроения ООО «СРЗ», вопреки законодательству об охране труда, допустивших нарушения технологического процесса, а именно - не остановили работы с использованием технически неисправного грузоподъемного крана, которые проводились необученными для выполнение работ по строповке работниками.



Сейчас обвинительный акт по ч.2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) направлен в суд. Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до 8 лет.