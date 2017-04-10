9 апреля в дежурную часть пожарно-спасательной бригады поступило сообщение, что нужна помощь по открытию дверей квартиры, расположенной по ул. Митрополитской, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Прибывшие на место спасатели попали в помещение и впустили сотрудников полиции. В квартире был найден мужчина 1947 г.р. без признаков жизни.
Также в этот день по проспекту Лунина спасатели помогли открыть квартиру, хозяйка которой нуждалась в медицинской помощи.
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Рубрика: Происшествия
10-04-2017, 12:08
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В Мариуполе спасатели помогли открыть квартиру, где обнаружили тело мужчины
9 апреля в дежурную часть пожарно-спасательной бригады поступило сообщение, что нужна помощь по открытию дверей квартиры, расположенной по ул. Митрополитской, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»