В Мариуполе спасатели помогли открыть квартиру, где обнаружили тело мужчины

Как вы относитесь к отключению горячей воды в Мариуполе? Поддерживаю - по таким тарифам все равно никто не сможет платить за нее У нас и зимой не было горячей воды - надеялись увидеть ее хотя бы весной и летом Это просто возмутительно! Как быть летом без горячей воды? Я уже давно перешел/ла на бойлер/газовую колонку Я уже привык/ла