Майская индексация соцстандартов: насколько вырастут выплаты

С 1 мая 2017 года состоится повышение соцстандартов. Как сообщал ранее вице-премьер-министр Павел Розенко, индексация составит по меньшей мере 10%.



Так, минимальная пенсия вырастет с 1247 до 1312 гривен, а прожиточный минимум – с 1544 до 1624 гривен. В результате поднимутся все выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму.



В этом году предусмотрено еще одно повышение соцстандартов с первого декабря, а также внеплановое повышение пенсий - с октября. При этом минимальную зарплату в этом году повышать больше не планируют. Напомним, в начале года "минималка" выросла с 1600 до 3200 гривен.

Стоит отметить, что от соотношения дохода семьи к прожиточному минимуму также зависит размер субсидии. Если доход не меняется, а прожиточный минимум растет – размер субсидии для украинцев увеличивается.