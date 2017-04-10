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Рубрика: Новости Мариуполя
10-04-2017, 14:23
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Из зоны боевых действий вывезли документы сельсовета Широкино: архив в плохом состоянии

На днях из Широкинского сельского совета, расположенного в зоне боевых действий, были эвакуированы архивные документы. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.

Отмечается, что документы в количестве 63 мешков переданы архивному отделу Волновахской РГА по принадлежности. Бумаги находятся в неудовлетворительном состоянии: увлажненные, загрязненные, частично в листовой россыпи.

Работники архива проводят научно-техническую обработку вывезенных документов, составление справочного аппарата на них. После завершения работ документы Широкинского сельского совета и исполнительного комитета будут приняты на учет, что позволит обеспечить доступ к ним и их использование.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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