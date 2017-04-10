В центре Мариуполя возле больницы устанавливают новый МАФ, активисты «Азова» блокируют строительство

Сегодня на проспекте Мира демонтировали киоск, в котором велась торговля без соответствующих документов, сообщили в пресс-службе горсовета. По словам начальника инспекции по благоустройству Сергея Марчука, предпринимателя заранее предупредили, что незаконный объект необходимо «снести». Владелец проигнорировал предупреждения, поэтому силами коммунальных предприятий МАФ демонтировали и отвезли на полигон ТБО.

«Решение по ликвидации было принято на заседании соответствующей комиссии, работа выполняется в соответствии с действующим законодательством. Если владелец пожелает вернуть объект, то он должен возместить стоимость демонтажа», - отметил Сергей Марчук.

Неподалеку начали установку нового МАФа, согласованного с Комплексной схемой. Начальник управления земельных отношений Дмитрий Титов рассказал, что киоск будет иметь соответствующий архетип. Предприниматель должен следить за благоустройством и соблюдать законодательные нормы.

К слову, новый киоск расположен рядом с городской больницей №3. И по некоторой информации, в нем планируют торговать пивом. Представители гражданского корпуса "Азов", оказавшиеся на месте демонтажа старого МАФа, блокируют строительство нового - они против того, чтобы рядом с лечебным учреждением продавали пиво.