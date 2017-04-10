За минувшие сутки в зоне боевых действий пострадали двое украинских военнослужащих. Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"Один военный получил ранение в районе Авдеевки, подорвавшись на взрывном устройстве. Еще один боец был травмирован на позиции шахта Бутовка во время обстрела", - отметил он.
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Рубрика: Новости Донбасса
10-04-2017, 14:59
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В зоне АТО на взрывном устройстве подорвался военный, еще один - травмирован на позициях
За минувшие сутки в зоне боевых действий пострадали двое украинских военнослужащих. Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»