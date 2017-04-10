В Мариуполе мужчина стал жертвой конфликта, который разгорелся из-за девушки. Как сообщили в пресс-службе полиции, инцидент произошел вчера в одной из многоэтажек Центрального района.
"Из местной больницы сообщили о том, что к ним был доставлен житель 1987 года рождения с многочисленными травмами головы, который менее чем через час умер. Правоохранители установили, что хозяева квартиры пригласили к себе гостей, между которыми во время употребления спиртного произошел конфликт. Исчерпать его решили "по-мужски", – отметили в полиции.
Злоумышленника задержали. Своей вины он не отрицал и сразу стал сотрудничать со следствием. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Мариуполец стал жертвой ревности: мужчину забили до смерти
В Мариуполе мужчина стал жертвой конфликта, который разгорелся из-за девушки. Как сообщили в пресс-службе полиции, инцидент произошел вчера в одной из многоэтажек Центрального района.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»