Сегодня днем подконтрольный ДНР Докучаевск попал под обстрел. Один из снарядов попал в детский сад.
«Около 13:00 в окно детского сада №11 влетел зажигательный снаряд, произошло возгорание. На момент обстрела там были дети», - сообщил ДАН глава горадминистрации Александр Качанов.
По его словам, только «чудом пострадавших не оказалось». Пожар удалось ликвидировать в максимально короткие сроки.
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Рубрика: Новости Донбасса
10-04-2017, 15:31
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ДНР: в Докучаевске снаряд попал в окно детского сада, когда там были дети
Сегодня днем подконтрольный ДНР Докучаевск попал под обстрел. Один из снарядов попал в детский сад.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»