Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Мариуполе «криминального авторитета», при попытке передачи наркотиков в одно из исправительных заведений. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.
Правоохранители установили, что криминальными кругами Донетчины мужчина был назначен «смотрящим» за Мариуполем. Вместе с подельниками он обложил данью местных торговцев. Сотрудники СБУ задокументировали, что деньги шли на материальную поддержку, в частности покупку наркотиков заключенным злоумышленникам.
Оперативники Управления СБУ в Донецкой области задержали «авторитета» по месту жительства после организации им очередной передачи марихуаны в исправительное учреждение.
Открыто уголовное производство по ст.307 УК Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
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СБУ задержала криминального авторитета - «смотрящего» за Мариуполем
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Мариуполе «криминального авторитета», при попытке передачи наркотиков в одно из исправительных заведений. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»