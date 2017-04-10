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Рубрика: Новости Мариуполя
10-04-2017, 15:43
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СБУ задержала криминального авторитета - «смотрящего» за Мариуполем

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Мариуполе «криминального авторитета», при попытке передачи наркотиков в одно из исправительных заведений. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Правоохранители установили, что криминальными кругами Донетчины мужчина был назначен «смотрящим» за Мариуполем. Вместе с подельниками он обложил данью местных торговцев. Сотрудники СБУ задокументировали, что деньги шли на материальную поддержку, в частности покупку наркотиков заключенным злоумышленникам.

Оперативники Управления СБУ в Донецкой области задержали «авторитета» по месту жительства после организации им очередной передачи марихуаны в исправительное учреждение.

Открыто уголовное производство по ст.307 УК Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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