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Рубрика: Новости Мариуполя
10-04-2017, 16:19
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«Доступные лекарства» в Мариуполе: карта аптек, где будут выдавать бесплатные медикаменты

В Украине стартовала правительственная программа «Доступные лекарства», согласно которой люди, больные диабетом II типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями  или бронхиальной астмой, смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.

В Мариуполе в данной программе примут участие более 30 аптек, которые относятся к пяти аптечным сетям, действующим в городе - «Экоильичпродукт», «Мрия Фарм», «Церий Фарм», «Родий Фарм» и «Фарм Консалтинг».

Список и места их расположения можно посмотреть на опубликованной карте. В этих аптеках горожане смогут получать бесплатные лекарства, определенные перечнем МОЗ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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