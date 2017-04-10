В Украине стартовала правительственная программа «Доступные лекарства», согласно которой люди, больные диабетом II типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями или бронхиальной астмой, смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.
В Мариуполе в данной программе примут участие более 30 аптек, которые относятся к пяти аптечным сетям, действующим в городе - «Экоильичпродукт», «Мрия Фарм», «Церий Фарм», «Родий Фарм» и «Фарм Консалтинг».
Список и места их расположения можно посмотреть на опубликованной карте. В этих аптеках горожане смогут получать бесплатные лекарства, определенные перечнем МОЗ.
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- «Доступные лекарства» в Мариуполе: карта аптек, где будут выдавать бесплатные медикаменты
Рубрика: Новости Мариуполя
10-04-2017, 16:19
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«Доступные лекарства» в Мариуполе: карта аптек, где будут выдавать бесплатные медикаменты
В Украине стартовала правительственная программа «Доступные лекарства», согласно которой люди, больные диабетом II типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями или бронхиальной астмой, смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»