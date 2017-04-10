Здание МВД в Киеве «переименовали» в «штаб ДНР»: митингующие требуют увольнения Голубана и Аброськина

Несколько десятков активистов сегодня пришли с пикетом под здание МВД в Киеве. Они требовали отставки руководителя Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина и командира роты спецназначения Юрия Голубана.

В ходе акции один из митингующих написал баллончиком с краской на асфальте перед входом в здание МВД "штаб ДНР", а на вывеске на здании МВД - "ДНР". Его и нескольких других мужчин попытались увести правоохранители, в результате чего началась потасовка, пишет Цензор.НЕТ.

По информации местных изданий, на данный момент известно о пяти задержанных участников акции.

К митингующим вышел советник главы МВД Илья Кива, который отметил, что ведомство заинтересовано в наказании виновных, однако необходимо провести расследование.