Писанки из Мариуполя, достигающие метровой высоты, украсили фестиваль в центре Киева

На Софийской площади в центре Киева сегодня открылся VII всеукраинский Фестиваль писанок. Здесь демонстрируется коллекция традиционных писанок, представляющих каждый регион Украины.

Среди 585 экспонатов арт-перформанса - 7 из Мариуполя. Об этом сообщила руководитель фолк-клуба «Макошь» Светлана Мешкова-Давиденко, принявшая участие в фестивале. По ее словам, работы представили 9 мариупольских художников, среди которых четверо юных творцов.

Светлана Мешкова-Давиденко отметила, что погода помешала открытию выставки в запланированный день - 8 апреля. Из-за дождя организаторы перенесли официальный старт на сегодня, когда наши участники уже едут домой. Но это не испортило впечатления мариупольцев. Несмотря на непогоду, они успели насладиться работами коллег, поучаствовать в мастер-классах и дать интервью киевским журналистам.