Свою газовую трубу Украина планирует использовать вместе с европейскими компаниями

НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртрансгаз" сегодня подписали меморандум о взаимопонимании в отношении совместной оценки возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы (ГТС) Украины с итальянской компанией Snam S. p.A. и словацкой Eustream a.s. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.



По его словам, указанные компании являются одними из крупнейших и опытнейших операторов ГТС в Евросоюзе. "Меморандум подписали в присутствии министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, Комиссара ЕС по энергетике и климатическим действиям Каньете и министра экономического развития Италии Календы", - уточнил он.



Премьер считает, что это хороший сигнал о доверии к Украине и уверенность в важности украинской ГТС для Европы. "Мы уверены, что сохраним свои позиции на рынке транспортировки газа. А сотрудничество, которое сегодня развивается, позволит использовать международный опыт и знания для трансформации украинского оператора по европейским стандартам", - добавил Гройсман.



Глава правительства отметил, что интерес в сотрудничестве высказали и другие европейские операторы, в планах есть проведение конкурса на лучшее предложение сотрудничества. "Окончательное решение относительно возможного партнерства, согласно закону "О рынке природного газа", будет принимать украинская власть", - заверил он.