Некоторое время назад Мариуполь начал содрогаться от залпов. Сообщения о звуках, похожих на взрывы, поступают от жителей, живущих в центре города, в Приморском районе, 17-м МКР и микрорайоне "Восточный".
В некоторых домах от взрывной волны дрожат стекла окон, отмечают мариупольцы.
Официальной информации о том, где идет стрельба, пока нет. Комментарий от пресс-центра сектора "Мариуполь" ожидается.
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Рубрика: Новости Мариуполя
10-04-2017, 18:01
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Мариуполь содрогается от залпов, слышны звуки взрывов
Некоторое время назад Мариуполь начал содрогаться от залпов. Сообщения о звуках, похожих на взрывы, поступают от жителей, живущих в центре города, в Приморском районе, 17-м МКР и микрорайоне "Восточный".
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»