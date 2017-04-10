vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1707 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
10-04-2017, 18:01
Просмотров: 969
Комментариев: 0

Мариуполь содрогается от залпов, слышны звуки взрывов

Некоторое время назад Мариуполь начал содрогаться от залпов. Сообщения о звуках, похожих на взрывы, поступают от жителей, живущих в центре города, в Приморском районе, 17-м МКР и микрорайоне "Восточный".

В некоторых домах от взрывной волны дрожат стекла окон, отмечают мариупольцы.

Официальной информации о том, где идет стрельба, пока нет. Комментарий от пресс-центра сектора "Мариуполь" ожидается.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»