vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1685 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
10-04-2017, 18:22
Просмотров: 337
Комментариев: 0

Ремонт украинских дорог будут отслеживать онлайн

Министерство инфраструктуры совместно с Южной Кореей разрабатывает систему, которая позволит в режиме онлайн наблюдать за каждым участком ремонтных работ. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Интерфакс-Украина".

"Совместно с муниципалитетом Сеула разрабатываем более совершенную систему "Кост", которая будет предусматривать не только мониторинг фактических данных – заказанных работ, проведенных тендеров, использованных материалов, но и видеонаблюдение за каждым участком ремонтных работ онлайн", – сказал он.

По словам Омеляна, система "Кост" уже полноценно работает, еще одну систему контроля за качеством дорожных работ – FIDIC – планируют запустить в пилотном режиме в текущем году.




Port
Loading...

Читайте также:

Свою газовую трубу Украина планирует использовать вместе с европейскими компаниями

"Нафтогаз" подписал меморандум о сотрудничестве по совместному использованию ГТС

Майская индексация соцстандартов: насколько вырастут выплаты

С начала мая украинцев ожидает индексация пенсий и прожиточного минимума


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»