Министерство инфраструктуры совместно с Южной Кореей разрабатывает систему, которая позволит в режиме онлайн наблюдать за каждым участком ремонтных работ. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Интерфакс-Украина".
"Совместно с муниципалитетом Сеула разрабатываем более совершенную систему "Кост", которая будет предусматривать не только мониторинг фактических данных – заказанных работ, проведенных тендеров, использованных материалов, но и видеонаблюдение за каждым участком ремонтных работ онлайн", – сказал он.
По словам Омеляна, система "Кост" уже полноценно работает, еще одну систему контроля за качеством дорожных работ – FIDIC – планируют запустить в пилотном режиме в текущем году.
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Ремонт украинских дорог будут отслеживать онлайн
Министерство инфраструктуры совместно с Южной Кореей разрабатывает систему, которая позволит в режиме онлайн наблюдать за каждым участком ремонтных работ. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Интерфакс-Украина".
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Редакция «Мариупольских новостей»